Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama - Son Dakika
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Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama

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Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yöneltilen suçlamalar netleşti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın usulsüz ihaleler, sahte belgeler, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatıldığını açıklarken, Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMANIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama

Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmeye göre soruşturma, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtları ve analizlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

İŞTE BEŞİKÇİOĞLU'NA VE DİĞER ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Başsavcılık, elde edilen deliller doğrultusunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme,

- Kurulan örgüte üye olma,

- Zimmet,

- Rüşvet,

- İrtikap,

- İhaleye fesat karıştırma,

- Edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Başsavcılık, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik 30 Temmuz 2026 tarihinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA BELEDİYE YÖNETİCİSİ VE FİRMA YETKİLİSİNE İŞLEM

Operasyon kapsamında ayrıca Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, ihale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, mühendisler, belediye iştiraki ETİMKENT A.Ş.'nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, belediyeyle iş yapan firma yetkilileri ile bir iş takipçisi hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

Soruşturma kapsamında FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli listesinde yer alan 52 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer deliller incelemeye alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri planlanırken, soruşturmanın Başsavcılık tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

MART AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Mart ayında Ankara Batı Başsavcılığı, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin “Zimmet” suçundan soruşturma başlatmıştı.

4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, soruşturmanın başlamasına neden olan şikayeti belediyenin yaptığını açıklamıştı. Belediyeye yönelik siyasi bir operasyon durumu olmadığını ifade eden Beşikcioğlu “Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan ETİMKENT A.Ş'de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır.” demişti.

Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'te Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev yaptı ve uzun yıllar tiyatro sahnesinde birçok önemli oyunda rol aldı.

Televizyon ve sinema kariyerinde özellikle canlandırdığı "Behzat Ç." karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin yanı sıra "Tatlı Hayat", "Köprü", "Adı Efsane", "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" gibi yapımlarda rol aldı. Sinemada da çok sayıda projede yer alan Beşikçioğlu, tiyatro yönetmenliği ve eğitmenlik çalışmalarıyla da öne çıktı.

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adım atan Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kazanarak Etimesgut Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

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Son Dakika Erdal Beşikçioğlu Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mücahid mücahid:
    Polisçilik oynamaya benzemez gerçek hayat Erdal efendi??rüşvet,delil olmasa soruşturma açmazlardı???Para herkesi bozamaz!!Karakterli insanlara selam olsun! 1 2 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Şimdi bunun en tepedekilerden ne farkı var 0 2 Yanıtla
  • ğıyasettin barlık ğıyasettin barlık:
    şikayet edenlerin hepside yeni rakılı partililer 0 0 Yanıtla
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