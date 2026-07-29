Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmiş ve sonrasında yaptığı açıklamalarda Yeni Parti saflarında yer alacağını belirtmişti. O dönem AK Parti geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Tugay, "AKP’ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil. Benimle birlikte çok sayıda ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleri istifa edecekti, engel oldum" ifadelerini kullanmıştı.

25. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Ancak Tugay, Yeni Parti'nin resmi olarak kurulduğu 24 Temmuz'da karar değiştirerek görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu. Son günlerde ise Tugay'ın, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta iktidar partisine katılacağı iddiaları güçlendi.

"HALKTAN GEREKLİ REAKSİYONU ER GEÇ GÖRÜRLER"

Türkiye genelinde 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak üzere CHP'den istifa ederken, Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Cemil Tugay'ın durumu soruldu. Tugay ile kişisel bir iletişimi olmadığını vurgulayan Günaydın, isim vermeden uyarılarda bulundu:

"Kendisi ile hiçbir iletişimim yok. Nereden seçildiği belli, İzmir halkının tavrı-tutumu da belli. O tavra-tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz."

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARI İÇİN "MECLİS" DETAYI

Büyükşehir belediye başkanlarının geçiş sürecinde neden daha temkinli olduklarına da değinen Günaydın, meclis aritmetiğine dikkat çekti. Günaydın, sürece dair partinin bakış açısını şu sözlerle özetledi:

"Büyükşehir belediye başkanlarının daha dikkatli bir tutum içerisinde olması gerekiyor çünkü büyükşehir belediye meclisleri, ilçe meclislerinden gelen üyelerden oluşuyor. Buradaki formülümüzü bir kez söyleyelim: Kendisinin açık ifadesi 'Ben Yeni Parti ile yol yürümeyeceğim' demiyorsa, o bizimle yol yürüyor demektir."