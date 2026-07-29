Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi rotası siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ederken, Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tugay ile hiçbir iletişiminin olmadığını belirten Günaydın, "İzmir halkının tavrına uyumlu davranmayanlar er geç halktan gerekli reaksiyonu görür" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmiş ve sonrasında yaptığı açıklamalarda Yeni Parti saflarında yer alacağını belirtmişti. O dönem AK Parti geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Tugay, "AKP’ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil. Benimle birlikte çok sayıda ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleri istifa edecekti, engel oldum" ifadelerini kullanmıştı.

25. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Ancak Tugay, Yeni Parti'nin resmi olarak kurulduğu 24 Temmuz'da karar değiştirerek görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu. Son günlerde ise Tugay'ın, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta iktidar partisine katılacağı iddiaları güçlendi.

"HALKTAN GEREKLİ REAKSİYONU ER GEÇ GÖRÜRLER"

Türkiye genelinde 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak üzere CHP'den istifa ederken, Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Cemil Tugay'ın durumu soruldu. Tugay ile kişisel bir iletişimi olmadığını vurgulayan Günaydın, isim vermeden uyarılarda bulundu:

"Kendisi ile hiçbir iletişimim yok. Nereden seçildiği belli, İzmir halkının tavrı-tutumu da belli. O tavra-tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz."

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARI İÇİN "MECLİS" DETAYI

Büyükşehir belediye başkanlarının geçiş sürecinde neden daha temkinli olduklarına da değinen Günaydın, meclis aritmetiğine dikkat çekti. Günaydın, sürece dair partinin bakış açısını şu sözlerle özetledi:

"Büyükşehir belediye başkanlarının daha dikkatli bir tutum içerisinde olması gerekiyor çünkü büyükşehir belediye meclisleri, ilçe meclislerinden gelen üyelerden oluşuyor. Buradaki formülümüzü bir kez söyleyelim: Kendisinin açık ifadesi 'Ben Yeni Parti ile yol yürümeyeceğim' demiyorsa, o bizimle yol yürüyor demektir."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, Cemil Tugay, Siyaset, Güncel, Gündem, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Gündem Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Saraya kuyruk sallamış 15 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    hirsizlara kuyruk sallamamiş yilmaz yilmaz at gözlüklerini çikar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Uğur Dündar: Haluk Levent’e ’Para işlerine karışma’ dedim Uğur Dündar: Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma' dedim
İstanbul’da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Son pişmanlık fayda etmez Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Son pişmanlık fayda etmez

15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
14:43
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:59
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü
Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:53
“Bilgime başvurulacak“ demişti Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
"Bilgime başvurulacak" demişti! Tutanaktaki detay dikkatlerden kaçmadı
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 15:41:13. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.