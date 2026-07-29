İran’dan Umman’ın "Hürmüz Boğazı’nı ortak yönetme" teklifine ret - Son Dakika
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İran’dan Umman’ın "Hürmüz Boğazı’nı ortak yönetme" teklifine ret

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İran hükümeti, Umman’ın Hürmüz Boğazı için önerdiği ortak yönetim modelini reddetti.

İran hükümeti, Umman'ın Hürmüz Boğazı için önerdiği ortak yönetim modelini reddetti.

Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim sürerken, bölgesel çözüm arayışları sonuçsuz kaldı. İran, Umman'ın stratejik su yolunun ortak yönetimine ilişkin teklifini reddederek kontrolün büyük ölçüde kendi elinde kalması gerektiğini bildirdi.

İranlı üst düzey yetkili İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın stratejik boğaz konusunda "gerçekçi olmayan planlarını" ilerletmesi için Umman'a baskı yapmaya çalıştığını öne sürdü. Yetkili ayrıca, İran'ın boğazdan giriş sağlayan güzergahın tamamının ve çıkış güzergahının bir bölümünün İran kontrolünde olması gerektiğinde ısrar ettiğini belirtti. Yetkili, Umman ile yüzde 50-50 ortak kontrol düzenlemesinin İran'ın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, ancak Tahran'ın Umman'ı değerli bir komşu olarak gördüğünü ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bugün yapılan açıklamada, boğazda üç petrol tankerinin "güvensiz ve yasa dışı bir rota izledikleri" yönündeki uyarıları dikkate almamaları üzerine durdurulduğu bildirildi. Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünün İran tarafından sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bölgedeki gemilere yönelik "hukuka aykırı ABD askeri müdahalesinin" ve verilen talimatların karşılıksız kalmayacağı uyarısı yapıldı.

Öneride, İran'ın Boğazın kontrolünü tek başına elinde bulunduramayacağı maddesi yer almıştı

Reuters haber ajansının dünkü haberinde Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimini gönüllü ücret ödenmesini sağlayacak ortak bir bölgesel mekanizma için İran'a öneri sunduğu bildirilmişti. Haberde bölgesel mekanizmanın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere "güvenlik" sağlayarak deniz trafiğini yöneteceği ve gemilerin, geçiş sırasında çevresel korumayı sağlamak için "gönüllü hizmet bedeli" ödeyeceği aktarılmıştı. Haberde ayrıca Umman'ın kullanılabilecek deniz trafiği için üç rota önerdiği belirtilmişti. Umman'ın önerisinde; İran'ın kritik önem taşıyan Boğazın kontrolünü tek başına elinde bulunduramayacağı maddesi yer almıştı. Söz konusu önerinin, boğazı kullananların gönüllü olarak navigasyon, çevre koruma ve arama kurtarma çalışmalarına fon sağladığı Malakka Boğazı örneğine dayandığı ifade edilmişti. Planın, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri tarafından da onaylandığı öne sürülmüştü.

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran’dan Umman’ın 'Hürmüz Boğazı’nı ortak yönetme' teklifine ret - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran’dan Umman’ın "Hürmüz Boğazı’nı ortak yönetme" teklifine ret - Son Dakika
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