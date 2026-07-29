Bakanlıktan güvensiz bulunan badminton seti için yasak kararı

Ticaret Bakanlığı, kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediği belirlenen badminton setinin piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

KİMYASAL TESTİ GEÇEMEDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilerek, yapılan incelemeler sonucunda 'PUTİ' marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediğinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek kimyasal içerik nedeniyle söz konusu ürün hakkında toplatma kararı uygulandığı belirtildi.

"TAVİZ VERMEDEN DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamındaki incelemeler sonucunda, 'PUTİ' marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediği tespit edilmiştir. Çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek kimyasal içerik nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle çocukların kullandığı ürünlerde güvenlik standartlarından taviz vermeden denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceleyen etkin piyasa gözetimi faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz."

FİTALAT NEDİR?

Fitalatlar, plastikleri daha yumuşak, esnek ve dayanıklı yapmak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler oyuncaklarda, ambalajlarda ve kozmetiklerde bulunur.

Fitalatlar, vücuttaki hormon sistemine zarar vererek kısırlık riskini artırabilir ve gelişimi olumsuz etkileyebilir. Çocuklarda büyüme geriliği ve öğrenme güçlüğü yapabilir.