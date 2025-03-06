Gazze'de 76 Cenaze Bulundu

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Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nin çevresine gömülmüş halde kimliği belirlenemeyen 76 kişinin cenazesi bulundu.

İsrail ordusunun sık sık saldırılarının ve baskınlarının yaşandığı Kamal Adwan Hastanesi'nin çevresine gömülmüş çok sayıda cenaze tespit edildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastane çevresine rastgele gömülmüş halde kimliği belirlenemeyen 76 kişinin cenazesinin bulunduğu belirtildi. - GAZZE ŞERİDİ