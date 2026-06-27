Gazze'de Cenaze Çıkarma Süreci İkinci Aşamada

Filistin Sivil Savunma yetkilileri, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybeden ve enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin cenazesine ulaşılmasına yönelik süreçte ikinci aşamaya geçildiğini açıkladı. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, ekiplerin yaşadığı teçhizat sıkıntısına dikkat çekerek, gerekli imkanların sağlanması durumunda sürecin 3 ay içinde tamamlanabileceğini söyledi.

İsrail'in bölgedeki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, İsrail'in önceki saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerine ulaşmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Filistinli Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında yıkılan evlerin enkazı altında kalan kişilerin cenazelerinin çıkarılmasına yönelik projenin ikinci aşamasının başlatıldığını açıkladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile iş birliği içinde yürütülen operasyonla, hala enkaz altında olduğu düşünülen binlerce kişinin kalıntılarına ulaşılması hedefleniyor.

Kurtarma çalışmaları, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde Ghabun ailesine ait evin bulunduğu alanda başladı. Filistin Sivil Savunma ekipleri ve ağır iş makineleri, enkazı kaldırmak için bölgeye sevk edildi. Hala kayıp yakınlarını arayan aile bireyleri sessizce çalışmaları izleyerek, sevdiklerinin naaşlarına ulaşılmasını ve cenazelerin uygun bir şekilde defnedilebilmesini umut etti.

"Arama faaliyetlerine 400 çalışma saati ayrıldı"

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal verdiği röportajda, kurumun ceset çıkarma çalışmalarının ikinci aşamasını resmen başlattığını söyledi. Basal, mevcut aşamada Gazze şehrinin Zeytun ve Sabra mahalleleri ile diğer bölgelerinde yürütülecek arama çalışmalarına 400 çalışma saati ayrıldığını ve yıkılmış çok sayıda binada hala ceset kalıntılarının bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Basal, kurtarma ekiplerinin çalışmalar sırasında patlamamış mühimmat ve diğer tehlikeli maddelerin bulunma ihtimali nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaştığını ifade etti. Ayrıca zamanın geçmesi ve saldırı bölgelerindeki ağır şartlar nedeniyle bazı kalıntıların tamamen çürümüş olabileceğini ve bu nedenle çıkarılmalarının artık mümkün olmayabileceğini uyardı.

İkinci aşamada ilk müdahale edilen noktanın Sabra'daki Ghabun ailesi evi olduğunu belirten Basal, burada yaklaşık 8 kişinin kalıntısının enkaz altında bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Çalışmaların, hem ekiplerin güvenliğini sağlamak hem de hayatını kaybedenlerin onurunu korumak amacıyla büyük bir dikkatle yürütüldüğünü vurguladı.

Basal, ayrılan 400 çalışma saatinin Gazze genelinde enkaz altında olduğu düşünülen 8 bin 500'den fazla kişi nedeniyle yetersiz kalacağını belirterek, uluslararası topluma ek zaman, kaynak, özel ekipman ve teknik destek sağlanması çağrısında bulundu.

Ekskavatör, buldozer ve özel kurtarma ekipmanları dahil ağır iş makinelerinin acilen temin edilmesi gerektiğini söyleyen Basal, Sivil Savunma ekiplerinin şu anda son derece sınırlı imkanlarla çalıştığını kaydetti. Basal, ellerinde yalnızca bir ekskavatör bulunduğunu, bunun da her an arızalanabileceğini ve çalışmaların yıllarca gecikebileceğini ifade etti.

"Gerekli teçhizat sağlanırsa süreç 3 ay içinde tamamlanabilir"

Basal, Sivil Savunma'nın kapsamlı bir saha planı hazırladığını, gerekli teçhizat sağlanırsa cenazelerin çıkarılmasının 3 ay içinde tamamlanabileceği ve böylece binlerce ailenin belirsizlikten kurtarılabileceğini belirtti.

Uluslararası kuruluşlar ve insani yardım kurumlarına da çağrıda bulunan Basal, bu sürecin desteklenmesi ve gerekli teçhizatın sağlanması gerektiğini vurguladı. Enkaz altında kalan cenazelerin halk sağlığı ve çevre açısından ciddi risk oluşturduğunu ve insani krizi derinleştirdiğini ifade etti.

Sivil Savunma ekipleri enkaz yığınları arasında çalışmalarını sürdürürken, görevleri yalnızca cenazeleri çıkarmakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda ailelere yıllar süren belirsizlik ve kayıpların ardından yakınlarını insan onuruna uygun şekilde defnedebilme imkanı sunmayı da amaçlıyor.

Ghabun ailesinin evi, Ekim 2023'te başlayan saldırılarda bombalanmıştı

Ghabun ailesine ait ev, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılar sırasında İsrail savaş uçakları tarafından bombalanmış, aralarında aile üyeleri ve çevredeki sakinlerin de bulunduğu 40'tan fazla sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar sonucunda yaşanan toplam can kaybının 73 bin 51'e, yaralı sayısı 173 bin 437'ye ulaştığını açıklamıştı. - GAZZE