Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

14.03.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 658'e, yaralı sayısı bin 754'e yükseldi. Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından Mart ayının başından bu yana 91 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 234'e, yaralı sayısı 171 bin 852'ye ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:25:27.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.