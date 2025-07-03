Gazze'de İsrail Saldırısı: 6 Ölü, 70 Yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Awda Hastanesi yakınlarında kurulu yiyecek tezgahlarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinde bulunan El-Awda Hastanesi yakınlarında kurulan yiyecek tezgahlarının olduğu bölgeye saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, 70 Filistinli de yaralandı. Filistinli kaynaklar, bazı hastane çalışanlarının da çeşitli derecelerde yaralandığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 57 bin 12'ye, yaralı sayısının ise 134 bin 592'ye yükseldiği duyurulmuştu. - GAZZE