Gazze'de Saldırılar: 44 Bin 382 Can Kaybı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 19 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 44 bin 382'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 421 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 72 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 382'ye, yaralı sayısının ise 105 bin 142'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail, yine yardım çalışanlarını vurdu

Filistinli kaynaklara göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde Selahaddin Caddesi üzerinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda araçtaki ABD merkezli yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen) 3 çalışanı ile yoldan geçen 2 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Merkez Mutfağı'nın Ağustos ve Nisan aylarında da İsrail saldırıları sonucu 8 çalışanı yaşamını yitirmişti. - GAZZE