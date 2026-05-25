Gazze'de Son 24 Saatte 5 Sivil Öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiğini; 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının da 72 bin 797'ye yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiği ve 8 sivilin yaralandığı belirtilirken, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede öldüğü bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 904'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 777'ye yükseldiği, yaralı sayısının da 2 bin 713'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 797'ye, toplam yaralı sayısının da 172 bin 821'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE