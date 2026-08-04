OCHA: Gazze'de Temmuz ayı en kanlı ay oldu - Son Dakika
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OCHA: Gazze'de Temmuz ayı en kanlı ay oldu

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BM OCHA, Gazze'de Temmuz'da 150'den fazla kişinin öldüğünü, bunun yılın en yüksek aylık ölüm sayısı olduğunu ve saldırıların çoğunun batıda yoğunlaştığını, hastaneye yakın saldırıda tıbbi malzemelerin imha olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de Temmuz ayında 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bunun yıl başından bu yana "en yüksek aylık ölüm sayısı" olduğunu belirtti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridindeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze genelinde hafta sonu boyunca günlük hava saldırılarının, topçu ateşinin ve silahlı çatışmaların devam ettiği, aralarında çocukların ve diğer sivillerin de bulunduğu 25'ten fazla kişinin hayatını yitirdiği ifade edildi. Temmuz ayında aralarında ise 150'den fazla ölüm kaydedildiği, bunun yıl başından bu yana bildirilen "en yüksek aylık ölüm sayısı" olduğu vurgulandı. Saldırıların çoğunun, Gazze Şeridi'nin yarısından azını oluşturan ve yaklaşık 2.1 milyon kişinin yoğun olarak yaşadığı Gazze'nin batısında gerçekleştirildiği aktarıldı. Ayrıca cumartesi günü Aksa Şehitleri Hastanesinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenlendiği ve bitişikteki tıbbi malzeme deposunun hasar gördüğü hatırlatılarak, "Dünya Sağlık Örgütü bu saldırının, örgütün teslim ettiği bazı malzemeler de dahil olmak üzere hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin imha olmasına neden olduğunu bildirdi. Saldırının yakınlığı nedeniyle hastane binası hafif hasar gördü. OCHA, uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillerin ve sivil altyapının korunması ve hedef alınmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Sağlık tesislerine asla saldırılmamalı veya bu tesisler militarize edilmemelidir" denildi.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa OCHA: Gazze'de Temmuz ayı en kanlı ay oldu - Son Dakika

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