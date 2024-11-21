Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 56'ya Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 56'ya Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 44 bin 56'ya yükseldi, 176 kişi yaralandı.

21.11.2024 15:11
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İsrail'in 412 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 56'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 412 gündür devam ediyor. Bölgede soykırım faaliyeti yürüten İsrail ordusu, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 176 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 44 bin 56'ya, yaralı sayısının da 104 bin 268'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 56'ya Ulaştı - Son Dakika

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