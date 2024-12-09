Gazze'deki Can Kayıpları 44 Bin 758'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki Can Kayıpları 44 Bin 758'e Ulaştı

Gazze\'deki Can Kayıpları 44 Bin 758\'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 44 bin 758'e, yaralı sayısı ise 106 bin 134'e yükseldi.

09.12.2024 15:38
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 758'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik düzenlediği yoğun saldırılarını 430 gündür sürdürüyor. Bölgede birçok noktaya hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlileri katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 44 bin 758'e, yaralıların sayısının da 106 bin 134'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki Can Kayıpları 44 Bin 758'e Ulaştı - Son Dakika

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