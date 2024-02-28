Gazze'deki Filistinliler Enkazlarda Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazze'deki Filistinliler Enkazlarda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Gazze\'deki Filistinliler Enkazlarda Yaşam Mücadelesi Veriyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail saldırılarında enkaz haline dönen binalara sığınarak yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, İsrail saldırılarında enkaz haline dönen binalarda verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekti. Gidecek yerleri kalmayan Gazzeliler, enkaz halinde binalara sığınarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

28.02.2024 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail saldırılarında enkaz haline dönen binalara sığınarak yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 145 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, İsrail saldırılarında enkaz haline dönen binalarda verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekti.

Gidecek yerleri kalmayan Gazzeliler, enkaz halinde binalara sığınarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Refah'ta ailesiyle birlikte sığındığı yıkılmış binada yaşayan 12 yaşındaki Alaa, "Burası çok karanlık ve ışık sadece enkaz kalıntıları arasındaki dar açıklıklardan giriyor" dedi.

Alaa ve ailesinin yaşadığı enkaz halindeki binada fotoğraflar paylaşan UNRWA, "Gazze halkı için kelimenin tam anlamıyla gidecek hiçbir yer kalmadı" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki Filistinliler Enkazlarda Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 21:57:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Filistinliler Enkazlarda Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement