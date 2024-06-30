Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Karşı Karşıya

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane ve sağlık tesisinin yakıt gönderilmediği takdirde 48 saat içinde elektriksiz kalacağını belirtti. İsrail'in yakıt girişine engel olması, bölgedeki hasta ve yaralıların hayatını tehdit ediyor.

30.06.2024 15:08
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane ve sağlık tesisinin yakıt gönderilmediği takdirde 48 saat içinde elektriksiz kalacağını belirtti.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri katlederken, bir yandan da bölgeye yakıt girişine engel olmaya devam ediyor. Hastane ve sağlık tesislerinin hizmet verebilmesi için gerekli yakıtın günden güne azalması ise bölgedeki hasta ve yaralılara ciddi bir tehdit oluşturuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren az sayıdaki hastane ve sağlık tesislerinin yakıt gönderilmediği takdirde 48 saat içinde elektriksiz kalacağı ve hayat kurtaran tıbbi ekipmanların çalışamaz hale geleceği belirtildi. Açıklamada, "Tüm ilgili, uluslararası ve insani yardım kuruluşlarına gerekli yakıtın getirilmesi için hızlı bir şekilde müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde elektrik altyapısının büyük bölümü İsrail saldırıları nedeniyle tahrip olduğu için hastaneler operasyonlar için büyük ölçüde yakıtla çalışan jeneratörlere bağımlı durumda. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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