Gazze'ye yardım taşıyan ABD gemileri şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 4 ABD gemisinin şiddetli rüzgar nedeniyle denizde sürüklendiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ne kurduğu iskeleye insani yardım taşıyan 4 ABD gemisinin şiddetli rüzgar nedeniyle bu sabah sürüklendiği belirtildi. Açıklamada, gemilerin şamandıradan kurtularak sürüklendiği aktarılırken, "2 gemi şu anda iskelenin yakınındaki sahile demirlemiş durumda, diğer gemiler ise İsrail'in Aşkelon şehri yakınlarında karaya oturdu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gemileri kurtarma çalışmalarının İsrail Donanması'nın desteğiyle devam ettiği belirtilirken, herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği, iskelenin ise tamamen çalışır durumda olduğu vurgulandı. - GAZZE