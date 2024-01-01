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Gebze'de alkollü şahıs tekel bayiinde kavga çıkardı - Son Dakika
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Gebze'de alkollü şahıs tekel bayiinde kavga çıkardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü bir şahıs, tekel bayiine giderek 'Bana parasız alkol vereceksiniz' diyerek kavga çıkardı. İş yeri sahibi ile yaşanan arbedede şahıs yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze\'de alkollü şahıs tekel bayiinde kavga çıkardı
01.01.2024 - 21:06,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tekel bayiine giden alkollü şahıs, "Bana parasız alkol vereceksiniz" diyerek kavga çıkardı. İş yeri sahibi ile yaşadığı arbedede şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, iş yeri sahibine 'Bana parasız alkol vereceksiniz' diyerek alkol vermesini istedi. İş yeri sahibi, bunun mümkün olmadığını söyleyerek, şahsın uzaklaşmasını istedi. İkili arasında yaşanan tartışma büyüdü. İkili arasında yaşanan arbedede alkollü müşteri yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de alkollü şahıs tekel bayiinde kavga çıkardı - Son Dakika


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