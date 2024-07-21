Gebze\'de Balkonda Nargile Yangını

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkonda nargile hazırlandığı sırada çıkan yangın korkuttu.

Olay, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda nargile yakıldığı sırada yangın çıktı. Yangın, evdekiler tarafından söndürülürken, olayı gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ