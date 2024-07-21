Gebze'de Balkonda Nargile Yangını - Son Dakika
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Gebze'de Balkonda Nargile Yangını

Gebze\'de Balkonda Nargile Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın terasında balkonda nargile yakıldığı sırada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Evdekiler tarafından söndürülen yangın sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

21.07.2024 07:53
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkonda nargile hazırlandığı sırada çıkan yangın korkuttu.

Olay, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda nargile yakıldığı sırada yangın çıktı. Yangın, evdekiler tarafından söndürülürken, olayı gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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