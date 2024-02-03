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Gebze'de boya fabrikasında yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Gebze'de boya fabrikasında yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Gebze\'de boya fabrikasında yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

03.02.2024 22:38
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Gebze'de boya fabrikasında yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor.

Olay Pelitli bölgesinde bulunan, parfüm ve boya üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın büyüdü. Fabrika alev alev yanarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gebze'de boya fabrikasında yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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