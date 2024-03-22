Gebze'de el freni çekilmeyen tır kamyon sürücüsüne çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gebze'de el freni çekilmeyen tır kamyon sürücüsüne çarptı

Gebze\'de el freni çekilmeyen tır kamyon sürücüsüne çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni çekilmeyen bir tır, yaklaşık 100 metre ilerleyerek kamyon sürücüsüne çarptı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.03.2024 13:20  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni çekilmeyen tır, yaklaşık 100 metre ilerleyerek kamyon sürücüsüne çarptı. Kamyon ile tır arasında sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Barış Mahallesi Koşuyolu Caddesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 42 GV 105 plakalı MAN marka tırı ile fabrikaya gelerek güvenlik noktasında araçtan indi. Bu sırada el freni çekilmeyen tır hareket ederek, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra fabrika içindeki 81 BT 573 kamyona çarparak durdu. Bu sırada aracın önünde bulunan sürücüsü Zeki B ise kamyon ile tır arasında sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Zeki B., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Zeki B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Olaylar, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de el freni çekilmeyen tır kamyon sürücüsüne çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
12:37 Eylem Tok’un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı Eylem Tok'un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
11:09 Gümüşhane’de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 14:11:24. #1.11#
SON DAKİKA: Gebze'de el freni çekilmeyen tır kamyon sürücüsüne çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement