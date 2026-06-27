Asansörün önünü kapatıp çekirdek kabuklarını yere attılar - Son Dakika
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Asansörün önünü kapatıp çekirdek kabuklarını yere attılar

Asansörün önünü kapatıp çekirdek kabuklarını yere attılar
27.06.2026 09:52  Güncelleme: 10:07
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Kocaeli Gebze'de bir grup genç, üst geçitteki asansörün girişini kapatarak çekirdek kabuklarıyla çevreyi kirletti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de bir grup genç, asansörün girişini kapatarak çevreyi kirletti. Gençlerin duyarsız ve uygunsuz davranışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla kentin dört bir yanında hizmete sunduğu asansör ve yürüyen merdivenler, zaman zaman sorumsuz davranışların hedefi oluyor. Bu duruma son örnek, Gebze Hünkar Üst Geçidinde yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, 4 kişilik grubun üst geçitte bulunan asansörün girişini kapattığı yer aldı.

Hem girişi kapattılar hem de çevreyi kirlettiler

Asansör önünü adeta işgal eden şahısların, yedikleri çekirdeklerin kabuklarını da yere attığı kameralara yansıdı. Vatandaşların kullanımına açık alanı kirleten ve geçişi zorlaştıran bu davranışlar tepki çekti. Özellikle yaşlılar, engelli bireyler, hamileler ve çocuklu ailelerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan asansörler, her gün binlerce vatandaş tarafından kullanılıyor. Bu hizmetlerin amacı dışında kullanılması ve girişlerinin kapatılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Bölge temizlik çalışması yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ortak kullanım alanlarının korunması ve kamu malına sahip çıkılması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Grup Genç, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Gebze, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörün önünü kapatıp çekirdek kabuklarını yere attılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asansörün önünü kapatıp çekirdek kabuklarını yere attılar - Son Dakika
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