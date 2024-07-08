Gebze'de İki Motosikletin Karıştığı Kaza Sürücüler Yara Almadan Atlattı - Son Dakika
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Gebze'de İki Motosikletin Karıştığı Kaza Sürücüler Yara Almadan Atlattı

Gebze\'de İki Motosikletin Karıştığı Kaza Sürücüler Yara Almadan Atlattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir sürücü yere savrulurken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan tetkiklerde her iki sürücünün de yara almadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

08.07.2024 15:24
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, I.M. idaresindeki 41 ATS 737 plakalı motosiklet, önünde seyreden A.D. yönetimindeki 41 ANA 397 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle A.D. yere savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yere savrulan A.D'yi ambulansa aldı. Yapılan tetkiklerde iki sürücünün de yara almadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gebze'de İki Motosikletin Karıştığı Kaza Sürücüler Yara Almadan Atlattı - Son Dakika
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