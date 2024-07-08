Gebze\'de İki Motosikletin Karıştığı Kaza Sürücüler Yara Almadan Atlattı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

Olay, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, I.M. idaresindeki 41 ATS 737 plakalı motosiklet, önünde seyreden A.D. yönetimindeki 41 ANA 397 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle A.D. yere savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yere savrulan A.D'yi ambulansa aldı. Yapılan tetkiklerde iki sürücünün de yara almadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ