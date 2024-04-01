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Kocaeli Gebze'de meydana gelen kaza sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de meydana gelen kaza sonucu 9 kişi yaralandı

Kocaeli Gebze\'de meydana gelen kaza sonucu 9 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

01.04.2024 01:21
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

Kaza D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Adem T. idaresindeki 06 N 0608 plakalı otomobil ile Yusuf D. yönetimindeki 41 FD 151 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 FD 151 plakalı SUV araç takla atarken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle D100 karayolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Gebze'de meydana gelen kaza sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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