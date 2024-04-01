Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.
Kaza D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Adem T. idaresindeki 06 N 0608 plakalı otomobil ile Yusuf D. yönetimindeki 41 FD 151 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 FD 151 plakalı SUV araç takla atarken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sebebiyle D100 karayolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli Gebze'de meydana gelen kaza sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtar adayı olan Mustafa Demir, seçimlerde 4 farkla önde olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Demir'in sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Seçim ise yapılan kurayla belirlendi ve Demir'in karşısındaki aday kazandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin iş yerini sarmasıyla birlikte olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve yaralılar Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır 8 partili yaralandı.
Mucur'da yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı
Denizli'nin Tavas ilçesinde, CHP binasında seçim sonuçlarının kutlanması sırasında balkonun çökmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Seçim kutlamaları için CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.
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