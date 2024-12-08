Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin devrilmesini kutlayan Suriyelilerin araçlarının yolunu kesen şahıs gözaltına alındı.
Olay, Gebze ilçesinde yaşandı. Suriyeli vatandaşların Esad rejiminin devrilmesi üzerine gösteriler düzenlemesine tepki gösteren şahıs, araçların önünü kesti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, A.K.D. isimli şahsı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına aldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de Suriyelilere Tepki: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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