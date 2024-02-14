Gebze\'de Taş Yüklü Kamyon Fabrikanın Güvenlik Binasına Çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen taş yüklü hafriyat kamyonu bir fabrikanın güvenlik binasına çarptı. Sürücü ve 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada, kamyonda yüklü taşlar da yola saçıldı. Sürücü ise polise, kamyonuna çarpan başka bir aracı takip ederken kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.
Kaza, Gebze Güzeller Organize Sanayi İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. F.O. idaresindeki 41 L 9070 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen kamyon, otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik noktasına çarptı. Kamyonda yüklü taşlar ise yola saçıldı. Kazada, sürücü F.O., güvenlik görevlileri S.P. ve S.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım ise kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, sürücü F.O. polise, kamyonuna çarpan başka bir aracı takip ederken kazanın meydana geldiğini ileri sürdü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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