Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100'de scooter ile yapılan tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken kişi 80 kilometre hızla gitmesine rağmen scootera yetişemedi.
D100 Çayırova-Gebze arasında çekilen görüntülerde bir vatandaşın, scooter ile kasksız ve korunmasız yolculuk yaptığı görülüyor.
Görüntüleri çeken bir başka sürücü ise 80 kilometre hızla gitmesine rağmen scootera yetişemiyor. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de Tehlikeli Scooter Yolculuğu - Son Dakika
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