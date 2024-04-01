Gebze\'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da Muhtar Adayı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtar adayı olan Mustafa Demir, seçimlerde 4 farkla önde olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Demir'in sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Seçim ise yapılan kurayla belirlendi ve Demir'in karşısındaki aday kazandı.