Tekirdağ'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde ağaçlar devrilirken, Namık Kemal Mahallesi'nde ise tabelalar rüzgarın etkisiyle yere düştü.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı fırtına uyarısının ardından kentte gece saat 03.00 sıralarında rüzgar şiddetini artırdı. Tekirdağ'da etkili olan şiddetli rüzgar, gece saatlerinde kentte olumsuzluklara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı fırtına uyarısının ardından etkisini artıran rüzgar, Süleymanpaşa ilçesinde ağaçların ve tabelaların devrilmesine neden oldu.

Gece saat 03.00 sıralarında etkili olan fırtına yüzünden Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde ağaçlar, şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Devrilen ağaçlar çevrede dikkat çekti; fırtınanın şiddeti vatandaşlar tarafından da hissedildi. İlçenin Namık Kemal Mahallesi'nde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle tabelalar devrildi. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına kentte farklı noktalarda olumsuzluklara yol açarken, yaşananlar şiddetli rüzgarın etkisini gözler önüne serdi.