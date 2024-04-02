Yangında hayatını kaybeden kişilerin acı aileleri hastane önünde ağıt yakarak sinir krizi geçirdi

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İstanbul'da bir gece kulübünde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayı haber alan aileler hastane önüne gelerek beklemeye başladı. Acılı aileler, sinir krizi geçirirken, çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Hastane önündeki bekleyiş devam ediyor.

HABERİ ALANLAR OLAY YERİNE VE HASTANEYE GELDİ

İstanbul Gayrettepe'de Masquerade Club isimli gece kulübünde meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 29 kişi can verdi. İçeride tadilat sırasında bulunduğu belirtilen yaralılar ve ölen kişilerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine götürüldü. Çalışan kişilerin akraba ve tanıdıkları gece kulübünün ve hastanenin önüne adeta akın etti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP AĞIT YAKTILAR

Acılı aileler, sevdiklerinden gelecek haberi çaresizce beklemeye başladı. Çevik Kuvvet ekiplerinin hastane önünde güvenlik önlemi alarak beklediği görüldü. Ölen kişilerin yakınları Cemil Taşçıoğlu Hastanesi önünde sinir krizi geçirerek ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Ailelerin hastane önündeki bekleyişi sürüyor. O acı anlardan geriye kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.