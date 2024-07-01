Gece vakti egzoz patlatan sürücü polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı - Son Dakika
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Gece vakti egzoz patlatan sürücü polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı

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Aksaray'da gece yarısı egzoz patlatarak mahalle sakinlerinin huzurunu kaçıran sürücü, polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye 10 bin 200 lira para cezası kesilirken araç trafikten men edildi.

01.07.2024 16:23
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Gece vakti egzoz patlatan sürücü polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı

Polis, sürücüye etrafı rahatsız etmekten dolayı 10 bin 200 lira para cezası keserken, aracı da trafikten men etti

AKSARAY - Aksaray'da gece yarısı abartı egzoz takılı aracıyla sokak aralarında egzoz patlatarak mahalle sakinlerinin huzurunu kaçıran sürücü polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Araç trafikten men edilirken sürücüye 10 bin 200 lira para cezası kesildi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hemen her gün gece yarısı aynı sokak ve çevresindeki caddelerde egzoz patlatarak mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen sürücü bir vatandaşın ihbarı üzerine emniyeti alarma geçirdi. Her gün egzoz gürültüsüne maruz kalan vatandaşlar cam ve balkonlardan çektikleri görüntülerle emniyete ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri hem vatandaşların gönderdiği görüntüler hem de o çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak araç plakası ve sürücüsünü tespit etti. Bunun üzerine ekipler Onur Ş. idaresindeki 34 plakalı aracı fiziksel olarak takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından sürücü yine egzoz patlatırken sivil trafik ekiplerine suçüstü yakalandı. Hem eldeki delil görüntüler hem de polisin suçüstü yapması sonucu sürücüye abartılı egzoz kullanmak, APP plaka takmak ve halkın huzurunu bozmak suçlarından 10 bin 200 lira para cezası kesti. Araç trafikten men edilirken takılı olan abartı egzoz sistemi de söktürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gece vakti egzoz patlatan sürücü polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı - Son Dakika

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