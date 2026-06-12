Geçici Sürücü Belgesiyle Araç Kullandı, 240 Bin TL Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
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Geçici Sürücü Belgesiyle Araç Kullandı, 240 Bin TL Cezaya Çarptırıldı

Geçici Sürücü Belgesiyle Araç Kullandı, 240 Bin TL Cezaya Çarptırıldı
12.06.2026 09:01
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Edirne'de sürücü belgesi geçici olarak geri alınan S.Ç.'ye 240 bin TL ceza ve adli işlem uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, sürücü belgesi geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı tespit edilen şahsa 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü S.Ç.'nin yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca ve tabancaya takılı halde 1 adet şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca ve şarjör muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

240 bin TL idari para cezası uygulandı

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde, S.Ç.'nin sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsa ilgili mevzuat kapsamında toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı

Şahsın yapılan sorgulamasında; trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret ve açıktan hırsızlık suçlarından toplam 19 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi.

Sahıs hakkında adli ve idari işlemler sürerken, ele geçirilen ruhsatsız silah incelemeye alındı. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geçici Sürücü Belgesiyle Araç Kullandı, 240 Bin TL Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mutlu Polat Mutlu Polat:
    ee arkadaş bu kadar para ceza verince gelir mi adamın cebine bi sorayım ben yani ekonomik olarak ağır gelen ceza düşün 240 bin ne zaman kazanır bu adam 0 0 Yanıtla
  • Hale Aydın Hale Aydın:
    insanlar artık kuralları dinlemiyo ki bu da gösteriyo toplum değişiyo hızlı bir şekilde herkes kendine göre hareket ediyo belge geri alınmış ama umursamıyo araç kullanıyo bu da kültürün bozulmasının bir işareti bence 0 0 Yanıtla
  • Hasan Çoban Hasan Çoban:
    teknolojik takip sistemi olsa bu tür olaylar yaşanmazdı artık 0 0 Yanıtla
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