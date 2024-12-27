Geçittepe Yolu Açıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Geçittepe köyü grup yolu ulaşıma açıldı.
Pervari ilçesine bağlı 2100 rakımlı Geçittepe köyü grup yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerince yolda mahsur kalan araçlar kurtılırken, yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - SİİRT
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