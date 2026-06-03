Gediz'de otomobil tarlaya uçtu, 2 yaralı - Son Dakika
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Gediz'de otomobil tarlaya uçtu, 2 yaralı

Gediz\'de otomobil tarlaya uçtu, 2 yaralı
03.06.2026 14:21  Güncelleme: 14:23
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz - Uşak karayolu Sobacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.T. yönetimindeki 43 AGH 634 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan araziye düşerek takla attı. Feci kazada, otomobilin hurdaya dönmesiyle birlikte sürücü D.T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y. kabin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin titiz ve profesyonel müdahalesi sonucunda iki yaralı da sıkıştıkları yerden başarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü D.T. ve yolcu M.Y., ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve tahkikat başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gediz'de otomobil tarlaya uçtu, 2 yaralı - Son Dakika

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