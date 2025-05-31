Gediz\'de İzinsiz Kazıya Operasyon

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 1 adet yılan kamera, 1 adet dürbün, 2 adet alan tarama çubuğu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayda 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA