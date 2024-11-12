Gediz'de Minibüs Çarpıp Kaçtı: Bir Ölü - Son Dakika
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Gediz'de Minibüs Çarpıp Kaçtı: Bir Ölü

Gediz\'de Minibüs Çarpıp Kaçtı: Bir Ölü

Kütahya Gediz'de minibüsün çarptığı Sezgin Kul hayatını kaybetti, sürücü yakalandı.

12.11.2024 14:57
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Kütahya Gediz'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybederken, kaçan sürücü yakalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gece saatlerinde Hacıbaba Mahallesi yakınlarında hareketsiz bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. Güvenlik güçleri tarafından bölgede yapılan inceleme sonrası yol kenarında hareketsiz yatan şahsın kimliğinin Sezgin Kul (46) olduğu ve bir aracın çarparak kaçtığı belirlendi.

Sezgin Kul'un cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis çevredeki kameraları inceledi. Ekiplerin, incelemeleri sonucunda, Sezgin Kul'a çarpıp kaçan araç sürücüsü belirlenerek gözaltına aldı. Şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Gediz, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gediz'de Minibüs Çarpıp Kaçtı: Bir Ölü - Son Dakika

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