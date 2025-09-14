Gediz\'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gediz- Uşak karayolunun 2. kilometresinde Batuhan Dayı yönetimindeki 43 AFJ 042 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak sürüklendi ve bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Batuhan Dayı'nın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA