Gediz'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Gediz'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Gediz\'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
14.09.2025 14:46
Kütahya'nın Gediz ilçesinde motosiklet kazasında 20 yaşındaki Batuhan Dayı hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gediz- Uşak karayolunun 2. kilometresinde Batuhan Dayı yönetimindeki 43 AFJ 042 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak sürüklendi ve bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Batuhan Dayı'nın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gediz'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Gediz'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
