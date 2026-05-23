Gediz'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Gediz'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

23.05.2026 09:54
Kütahya'nın Gediz ilçesinde tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, bir otomobilin yoldan çıkarak savrulması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya il merkezinden Gediz ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan 22 yaşındaki sürücü İ.B. idaresindeki 43 AHT 335 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak durabildi.

Meydana gelen tek taraflı kazada, araçta maddi hasar oluşurken, sürücü İ.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.E. (59), H.B. (40) ve A.T.E. (30) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
