Gediz\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 272 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Emniyet güçleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü kararlı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. İlçeye yasa dışı yollarla uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri, vakit kaybetmeden harekete geçerek kapsamlı bir takip başlattı. Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen koordineli ve titiz saha çalışması neticesinde, şüpheli araç ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen ani bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Operasyon anında araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Güvenlik çemberine alınan bölgede, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan yasal izinlerin ardından hem şüphelilerin üzerlerinde hem de durdurulan araçta çok detaylı bir adli arama gerçekleştirildi.

Ekiplerin araçta ve şahısların üzerinde yaptığı incelemeler neticesinde, uyuşturucu madde pazarında ölümcül etkileriyle bilinen ve kağıda emdirilerek taşınan düzenekler ortaya çıkarıldı. Yapılan adli aramalar sonucunda tam 272 içimlik A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İlçedeki gençleri zehirleme planları yapan şahısların bu tehlikeli sevkiyatı, polisin başarılı operasyonu sayesinde amacına ulaşamadan engellenmiş oldu.

Operasyon kapsamında araç sürücüsü A.A. ile birlikte araçta yolcu konumunda bulunan R.Ç., S.Ç., C.G. ve A.G. isimli toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler için Emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgu odasında ifadeleri tek tek alınan ve yasal süreçleri tamamlanan şahıslar, alınan adli ifadelerinin ardından ilgili makamlarca serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, Gediz genelinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı yürütülen amansız mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - KÜTAHYA