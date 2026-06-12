Gediz\'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve gençleri hedef aldığı belirlenen şahıslar mercek altına alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda ilçede önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gece saatlerinde başlayan ve çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik baskınlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek ve suç işlemek amacıyla örgütlü hareket etmek suçlamalarıyla adliyeye sevk edildiği bildirildi. - KÜTAHYA