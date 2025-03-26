Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı - Son Dakika
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Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı

Isparta'da rüşvet, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, mahkemece tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

26.03.2025 12:48  Güncelleme: 12:51
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Isparta'da rüşvet, zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve suç delillerini yok etme veya gizleme suçlarından gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Başkan Özmen, rüşvet, zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve suç delillerini yok etme veya gizleme suçlarından sorgulandığı soruşturmada sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.B. ve Y.K., ifadelerinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan R.B. ve Başkan Mustafa Özmen tutuklanarak Yalvaç F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Şüpheliler M.Ö. ve Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özmen, partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam ediyordu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Mustafa Özmen, Gelendost, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen Tutuklandı - Son Dakika

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