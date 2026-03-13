Gelibolu'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Gözaltı
Gelibolu'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 2 Gözaltı

13.03.2026 20:01
Çanakkale Gelibolu'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gelibolu ilçesi Camiikebir mahallesi Büyük Cami Sokak'ta bir grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların bıçak çekmesi üzerine 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralanan H.B., İ.B. ve M.S. olay yerine gelen ambulanslarla Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

