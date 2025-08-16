Gelibolu'da Orman Yangını: Eceabat Yolağzı Tahliye Edildi - Son Dakika
Gelibolu'da Orman Yangını: Eceabat Yolağzı Tahliye Edildi

Gelibolu'da Orman Yangını: Eceabat Yolağzı Tahliye Edildi
16.08.2025 18:49
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre tedbir amaçlı olarak Eceabat Yolağzı köyü tahliye ediliyor.

Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 9 helikopter, karadan ise 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile müdahale ediliyor.

Eceabat Yolağzı köyü tedbiren tahliye ediliyor

Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangında tahliye edilen köye ilişkin Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Eceabat Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Gelibolu'da Orman Yangını: Eceabat Yolağzı Tahliye Edildi

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
SON DAKİKA: Gelibolu'da Orman Yangını: Eceabat Yolağzı Tahliye Edildi - Son Dakika
