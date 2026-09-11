Gelibolu\'daki otel skandalında işletmeci M.P. tutuklandı, otel mühürlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir iş adamının iddiaya göre 2 erkek çocukla uygunsuz halde yakalandığı otelin işletmecisi M.P. tutuklandı.

Olay, 7 Eylül'de Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Gelibolu ilçesinde iki tane akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), iddiaya göre otel odasında 15 yaşında 2 çocukla ihbar üzerine yakalandı. İş adamı Ş.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Otel, Gelibolu Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek, süresiz olarak mühürlendi.

Otel işletmecisi tutuklandı

Skandal olayın ardından hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'suçu bildirmeme' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından yardım eden sıfatıyla soruşturma başlatılan otelin işletmecisi M.P. gözaltına alındı. M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 15 yaşındaki iki çocuğun bir yetişkinle aynı otel odasında bulunduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaları büyük bir kaygı ve tepkiyle karşılıyoruz. Çocukların korunması gereken bir yaşta, yetişkinlerle kurdukları ilişkilerde güç ve yaş eşitsizliğinin doğurabileceği risklerin görmezden gelinmesi kabul edilemez. Bir çocuğun güvenliği, yetişkinlerin statüsünden daha değerlidir. Çocuğun ekonomik veya sosyal olarak güçlü bir yetişkin karşısındaki konumu; çocuğun korunma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Aksine yetişkinlerin çocuklara karşı sorumluluğunu daha da ağırlaştırır. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan iddiaların tüm yönleriyle araştırılmasını, çocukların üstün yararı gözetilerek etkili bir soruşturma yürütülmesini ve varsa sorumluların hukuk önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Ancak bu sürecin yürütülmesi kadar önemli bir başka husus daha vardır: Çocukların kimlikleri korunmalıdır. Çocukların isimlerinin, fotoğraflarının, okul bilgilerinin veya onları tanınabilir kılacak herhangi bir bilginin sosyal medyada paylaşılması; çocuğu ikinci kez mağdur edebilecek ciddi bir hak ihlalidir. Çanakkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak; çocuğa yönelik her türlü istismarı, sömürüyü, şiddeti ve ihmali kınıyoruz. Çocukların üstün yararının ekonomik güç, toplumsal statü veya herhangi bir yetişkinin konumundan bağımsız olarak korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Yetkili makamları gerekli tüm koruyucu ve destekleyici tedbirleri almaya, olayın etkin biçimde soruşturulmasına ve çocukların güvenliğini önceleyen bir süreç yürütmeye çağırıyoruz. Çocuklar korunmak için vardır; korunmak zorunda bırakılmak için değil" ifadelerine yer verildi.