Gelibolu Yarımadası'nın Güney Hattı Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Gelibolu Yarımadası'nın Güney Hattı Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Güney Hattı olan Kilitbahir, Alçıtepe, Abide, Seddülbahir, Kilye, Kabatepe, Alçıtepe, Abide ve Seddülbahir hatları yeniden ziyarete açıldı. Ancak, yangın devam ettiği için Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na girişler durdurulmuştur.

19.06.2024 11:14
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Güney Hattı olan Kilitbahir, Alçıtepe, Abide, Seddülbahir, Kilye, Kabatepe, Alçıtepe, Abide ve Seddülbahir hatları yeniden ziyarete açıldı.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın Güney Hattı (Kilitbahir - Alçıtepe - Abide - Seddülbahir ve Kilye - Kabatepe - Alçıtepe -Abide - Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açılmıştır. Ancak, devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (57. Alay, Conbayırı, Bigalı Köyü, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar Köyü, Anzak Koyu) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gelibolu Yarımadası'nın Güney Hattı Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu Yarımadası'nın Güney Hattı Yangın Sonrası Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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