Gelin Konvoyuna Çarpmamak İçin Manevra Yapan Tanker Ormana Sürüklendi
Gaziantep'te gelin konvoyuna çarpmamak için manevra yapan tanker ormanlık alana savruldu. Sürücü yara almadı.
Gaziantep'te gelin konvoyuna çarpmamak için manevra yapan tanker, kontrolden çıkarak ormanlık alana sürüklendi.
Kaza, Gaziantep-Nurdağı E-90 kara yolunun asfalt çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürüldüğü bölgede meydana geldi. İddiaya göre yolda ilerleyen gelin konvoyunun durması üzerine konvoya çarpmamak için manevra yapan V.T. (26) idaresindeki 73 ABC 244 plakalı tanker kontrolden çıktı. Yol dışına savrulan tanker, ormanlık alana sürüklendi. Kazadan tanker sürücüsü V.T. yara almadan kurtulurken, araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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