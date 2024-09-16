Gemi Mürettebatı Hintli Adamın İzine Ulaşılamadı

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Gemiden düştüğü iddia edilen Hintli bulunamadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gemiden düştüğü iddia edilen Hintli gemi mürettebatı bulunamazken, 5 günlük arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı.

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül 2024 tarihinde saat 19.15'te bir gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yaptığı ihbarda Ganesh Govind isimli bir personelinin kayıp olduğunu bildirdi. En son saat 10.40'ta görülen şahsın gemide olmadığı fark edilince, arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Aramaların ikinci gününde Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı, Marmara Denizi'nde 5 gün süren aralıksız çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

4 gün süren arama çalışmalarında herhangi bir ize ve bulguya rastlanılmayınca ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.