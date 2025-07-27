Geminbeli Geçidi\'nde Yangın Kontrol Altında

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Suşehri ve Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yaklaşık 10 dönümlük alanı etkisi altına alan yangın bölgesine vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçraması engellendi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"Yoldan geçerken gördüm"

Aracı ile yoldan geçerken üçüncü yangına denk geldiğini anlatan Alaattin Çakmak, "Yoldan geçerken üçüncü yangına denk geldim. Gece yoldayken ilk Nur Dağı'nda yangına denk geldim. Daha sonrasında ise Kahramanmaraş'taki yangına denk geldim. Bugün ise Suşehri üzerinde bir yangına denk geldim. Yoldan geçerken uzaktan gördüm. Yangın yola yakın değil ve dağın başında bulunuyor. Biz de durumu gerekli yerlere ihbar ettik" dedi. - SİVAS