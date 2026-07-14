Gemlik Cezaevinde 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Gemlik Cezaevinde 15 Temmuz Anma Programı

Gemlik Cezaevinde 15 Temmuz Anma Programı
14.07.2026 15:08
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Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinliği düzenlendi. Programa savcı, kurum müdürü, okul müdürü, personel ve hükümlüler katıldı. Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren hükümlülere başarı belgeleri verildi.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumunda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı gerçekleştirildi. Kurum bahçesinde düzenlenen programa, Bursa Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut, Kurum Müdür Vekili Mehmet Şen, Gemlik Hisar Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Cesur, kurum personeli ve hükümlüler katıldı. Program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kurum Müdür Vekili Mehmet Şen, 15 Temmuz'un milletin iradesine ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Anma etkinlikleri kapsamında, kurum bünyesinde düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı şiir ve kompozisyon yarışmasına katılan hükümlülerin isimleri okundu. Şiir yarışmasında birinci olan hükümlünün eserini kürsüden seslendirmesi duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmalarda birinci olan hükümlülere başarı belgeleri, Bursa Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut ve Kurum Müdür Vekili Mehmet Şen tarafından takdim edildi.

Programın devamında kürsüye davet edilen Gemlik Hisar Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Cesur, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 15 Temmuz'a gelinen tarihi süreci, hain darbe girişiminin arkasındaki dinamikleri ve bu sürecin toplumsal ile siyasi sonuçlarını detaylı bir şekilde dinleyicilere aktardı.Büyük bir hassasiyet ve kurumsal ciddiyetle icra edilen anma programı, aziz şehitlerin rahmetle anılması ve gazilere şükranların sunulmasının ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik Cezaevinde 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika

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