Gemlik Körfezi\'nde Müsilaj Krizi: Denize Girilecek Yer Kalmadı

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde her geçen gün artan müsilaj yoğunluğu, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

Deniz salyası olarak bilenen müsilaj, yine körfezi esir aldı. Bursa'nın Gemlik Körfezi Gençali sahilinden Narlı sahiline kadar uzanan yaklaşık 50 kilometrelik sahil şeridinde denize girilecek yer kalmadı.

Uzun zamanın ardından yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine sayılı günler kala endişelendiriyor. Vatandaşlar, yazın denize girebilmek için özellikle ilgili ilçe belediyesinin biran önce çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. - BURSA