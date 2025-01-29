Gemlik\'te Amonyak Koku Şikayeti

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Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi sakinleri, sahildeki yoğun kokunun açıkta bekleyen gemiden geldiğini iddia etti.

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi açıklarında bekleyen bir gemiden çevreye amonyak kokusu yayıldığı iddia edildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine inceleme yapmak üzere gemiye bir sahil güvenlik botu gönderildi. Resmi kurumlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı. - BURSA